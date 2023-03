Tragedia in Carolina del Sud | ex militare uccide il nuovo compagno della moglie | i figli e poi si suicida

(Di giovedì 23 marzo 2023) Strage indel Sud dove un extre bambini, due dei quali erano suoie poi si. Laè avvenuta nella città di Sumter, capoluogo dell’omonima contea all’interno dello statodel Sud. La polizia ha identificato l’uomo in Charles Slacks Jr., 42 enne ex membro dell’esercito. Nella ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Usa, strage in South Carolina: uccide i 3 figli e il compagno della ex poi si suicida: (Adnkronos) - La tragedia ne… -

Sparatoria in North, morti due 16enni. All'alba di mercoledì 22 marzo la polizia ha ... Secondo la polizia di Durham lapotrebbe essersi consumata nel contesto di una faida tra bande , ...Un uomo ha ucciso a colpi d'arma da fuoco i tre figli e il nuovo compagno dell'ex moglie, prima di togliersi la vita. Laè avvenuta nell'area di Sumter, in South. Il padre stava riaccompagnando i figli a casa dell'ex coniuge quando ha visto nell'abitazione il suo nuovo fidanzato e ha aperto il fuoco.La più tragica è avvenuta in Suddove un ex militare ha ucciso a colpi d'arma da fuoco i suoi tre figli e un uomo che era in casa dell'ex moglie, prima di togliersi la vita. Laè ...

Tragedia in South Carolina: uccide i tre figli e il compagno dell'ex moglie, poi si suicida Gazzetta del Sud

Due 16enni sono morti in una sparatoria in North Carolina, negli Usa. Un terzo è rimasto ferito. Potrebbe trattarsi di una faida tra bande ...Ha ucciso a colpi di pistola i tre figli e il nuovo compagno dell'ex moglie, poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta nell'area di Sumter, in South ...