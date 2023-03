Tragedia a Messina | muore operaio colpito alla testa da una pressa Cisl | “Orrenda mattanza”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ennesimasul lavoro. Unè morto in un incidente mentre lavorava in un cantiere a Maregrosso,. Lasi è verificata nella tarda mattina del 23 marzo. L’uomo, di 53 anni, a quanto risulta è statoda un oggetto pesante, forse una, mentre veniva caricata su di un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewSicilia : La vittima è Giacomo Marcimino, un uomo di 53 anni #Newsicilia - ilSicilia : #Cronaca #messina Tragedia a Messina, operaio muore colpito da una pressa - 98zerocom : L'uomo, 53 anni, secondo prima indiscrezioni è stato colpito alla testa mentre lavorava #98zero #notizie #messina… - malgradotutto : Tragedia a #Messina, operaio muore in un cantiere privato a Maregrosso ?? - Infomessina : Tragedia sul lavoro a Messina, operaio muore in un cantiere edile a Maregrosso -

...Salvini e Bruno Vespa hanno mostrato al pubblico il 'plastico' del Ponte sullo Stretto di. ... ladella Costa Concordia ma anche l'attentato alla base di Nassirya. Più recentemente un ...Ennesima morto sul lavoro in Sicilia. Unache si è consumata nella tarda mattinata di oggi, a, in un cantiere privato di via San Cosimo, nei pressi di Maregrosso. A perdere la vita è stato un uomo di 53 anni, Giacomo ...Giacomo Marcimino, 53 anni, è l'ennesima vittima di unasul lavoro che si verifica in Sicilia. Marcimino è morto a. Lasi è consumata nella tarda mattina nella zona di Maregrosso in un'area privata. Il 53 enne Giacomo Marcimino sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto pesante, forse una ...

Tragedia a Messina, muore operaio colpito alla testa da una pressa ... Tag24

Lauria e G. Angelo – che prese parte a un’operazione finalizzata a stanare l’allora latitante Matteo Messina Denaro, concordata con il “Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica” ...Nel corso dell’odierna presentazione a Trappitello dei lavori della tratta Taormina-Fiumefreddo, sulla linea ferroviaria Messina-Catania, cui hanno presenziato, tra gli altri, il Ministro delle ...