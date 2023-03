Traffico Roma del 23-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 marzo 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina è Appia nella zona nord della capitalerallentato sulla trailer raccordo e via dei due punti In entrambe le direzioni passiamo sulla tangenziale dove ci sono rallentamenti e code tra le uscite per la Farnesina e via Salaria verso San Giovanni permangono i disagi in viale del Muro Torto con Buddha partire da Piazzale Flaminio a causa della chiusura del sottovia Ignazio Guidi in direzione di Castro Pretorio per un incidente avvenuto in Corso d’Italia all’altezza di piazzale Brasile eviene deviato su via di Porta Pinciana sulla tangenziale si sta in coda per incidente tra viale Castrense l’uscita per la 24 in direzione Stadio Olimpico a Rione Prati la polizia locale Ci segnala un altro incidente ...