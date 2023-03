Traffico Roma del 23-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ascolto molto rallentato ilsul Raccordo Anulare in carreggiata interna Dopo la rimozione dell’incidente avvenuto tra le uscite di via Prenestina & via la polizia locale Ci Segnala la chiusura del sottovia Ignazio Guidi in direzione di Castro Pretorio di un incidente avvenuto in Corso d’Italia all’altezza di piazzale Brasilecongestionato a partire da Piazzale Flaminio ilviene deviato su via di Porta Pinciana praticate via di Torrevecchia & via della Pineta Sacchetti per la chiusura di via delle Fornaci rallentamenti su via Aurelia Antica via delle Fornaci è chiusa per il dissesto del manto stradale riapertura prevista per domani è in corso una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli con ...