Traffico Roma del 23-03-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 23 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in apertura con il raccordo anulare e disagi disono presenti in carreggiata interna tra le uscite Prenestina e Ardeatina con ilin coda ancora sul raccordorallentato in esterna tra Prenestina e Nomentanamomento su tutte le console in entrata verso il centro con le code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e il bivio di Tor di Quinto code anche sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale sul tratto Urbano della A24in coda tra il raccordo e la tangenziale in via di Torrevecchia la polizia locale Ci segnala un incidente avvenuto all’altezza di via Castelbiancointenso sulla Pontina tra il raccordo anulare e Viale dell’Oceano Atlantico E comunque per i ...