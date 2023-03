Tra dollari e petrolio. Ecco come Mosca gioca le sue ultime carte (Di giovedì 23 marzo 2023) La Russia e le sue banche, schiacciate come non mai dalle sanzioni dell’Occidente, le stanno provando tutte pur di non soccombere. Al punto da ricorrere ad alcune mosse, certamente subdole, ma evidentemente frutto di un certo nervosismo. Tanto per cominciare, c’è la questione delle valute. Tutti, o quasi, gli istituti della Federazione hanno delle riserve in valuta estera, soprattutto dollari ed euro, al fine di permettere ai cittadini di prelevare denaro in moneta straniera. Ora, la Banca centrale russa, l’istituzione che per prima ammise i devastanti effetti delle sanzioni sull’economia e la finanza russa, ha deciso di alzare il costo di tali riserve al 7,5%, abbassando al contempo i tassi sulle riserve in rubli. Questo significa che accedere a denaro in valuta straniera sarà molto più oneroso per le famiglie e le imprese, soprattutto con quelle che ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 marzo 2023) La Russia e le sue banche, schiacciatenon mai dalle sanzioni dell’Occidente, le stanno provando tutte pur di non soccombere. Al punto da ricorrere ad alcune mosse, certamente subdole, ma evidentemente frutto di un certo nervosismo. Tanto per cominciare, c’è la questione delle valute. Tutti, o quasi, gli istituti della Federazione hanno delle riserve in valuta estera, soprattuttoed euro, al fine di permettere ai cittadini di prelevare denaro in moneta straniera. Ora, la Banca centrale russa, l’istituzione che per prima ammise i devastanti effetti delle sanzioni sull’economia e la finanza russa, ha deciso di alzare il costo di tali riserve al 7,5%, abbassando al contempo i tassi sulle riserve in rubli. Questo significa che accedere a denaro in valuta straniera sarà molto più oneroso per le famiglie e le imprese, soprattutto con quelle che ...

