Tottenham, si va verso la risoluzione immediata con Conte (Di giovedì 23 marzo 2023) Titoli di coda sull'esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, si va verso l'addio immediato con buonuscita le strade di Antonio Conte e del Tottenham si separano. Dopo lo sfogo del tecnico in conferenza stampa la dirigenza degli Spurs avrebbe deciso per l'addio immediato. Al tecnico, secondo quando riportato dal Daily Mail, una buonuscita di 4.5 milioni di euro. Al suo posto promosso il vice Ryan Mason. L'articolo proviene da Calcio News 24.

