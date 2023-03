Torture in carcere: 23 agenti sospesi (Di giovedì 23 marzo 2023) Accusati di tortura e sospesi dal servizio 23 agenti della polizia penitenziaria del carcere di Biella per aver posto in essere "trattamenti inumani e degradanti" nei confronti di tre detenuti. Uno di questi aveva denunciato in... Leggi su today (Di giovedì 23 marzo 2023) Accusati di tortura edal servizio 23della polizia penitenziaria deldi Biella per aver posto in essere "trattamenti inumani e degradanti" nei confronti di tre detenuti. Uno di questi aveva denunciato in...

Torture nel carcere di Biella, 23 agenti sospesi dal servizio ... in esecuzione di un'ordinanza del gip, per il reato di tortura di stato, commesso all'interno del carcere nei confronti di tre detenuti. "Il 6 febbraio scorso il gip, su richiesta dei pm, aveva ... Violenze e torture in carcere a Biella, 23 agenti sospesi dal servizio GRAFICHE I detenuti in regime di 'carcere duro' nel nostro Paese, al 31 ottobre 2022, erano 728, secondo gli ultimi dati aggiornati e disponibili del ministero della Giustizia. Un numero che, ... Torture in carcere a Biella, 23 agenti sospesi dal servizio Sono stati sospesi dal servizio 23 agenti della polizia penitenziaria di Biella, in esecuzione di un'ordinanza del gip, per il reato di tortura di stato, commesso all'interno del carcere nei confronti di tre detenuti. "Il 6 febbraio scorso il gip, su richiesta dei pm, aveva ordinato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del vicecomandante pro ... Torture nel carcere di Biella, 23 agenti sospesi dal servizio Per le presunte torture nel carcere di Biella, 23 agenti della polizia penitenziaria sono stati sospesi dal servizio. La procura sta indagando sugli episodi relativi al 3 agosto del 2022 presso il ... Violenze e torture in carcere a Biella, 23 agenti sospesi dal servizio Il tutto è partito da una comunicazione di notizia di reato del 3 agosto 2022, redatta dal vicecomandante pro-tempore nei confronti di un detenuto che veniva deferito in stato di libertà per violenza ...