Tortura nel carcere di Biella | 23 agenti sospesi dal servizio

In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è stato possibile ipotizzare che le condotte configurassero il reato didi stato 'apparendo indubbio' che 'contenere su ...Il processo prese il via2018 e l'introduzione del reato di(che non poteva essere contestato come invece è avvenuto per i fatti di Santa Maria Capua Vetere) è risalente al 2017. Il ...... in un processoquale non era presente, di abuso di potere in relazione al pestaggio,2005, ... sottolineando che il diniego di cure mediche adeguate può costituire una forma die che un'...

Torture nel carcere di Biella, 23 agenti sospesi dal servizio Il Sole 24 ORE

Presunta tortura nel carcere di Biella: sospesi dal servizio 23 agenti della polizia penitenziaria. Il 6 febbraio scorso il GIP, su richiesta dei PM, ordinava l’applicazione della misura cautelare ...agli imputati nel processo sulla cella zero di Poggioreale non era stato contestata la tortura in quanto il reato è stato inserito soltanto nel 2017, quindi almeno 3 anni dopo il periodo dei fatti ...