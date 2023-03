Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornali_it : Tortura in carcere Biella, 23 agenti sospesi dal servizio #23marzo #QuotidianiNazionali #LaRepubblica #Cronaca - LiLic15066 : RT @Sydwerehere: Ieri la Meloni commossa davanti agli agenti di polizia penitenziaria Oggi il gip di Biella sospende 23 agenti accusati di… - leftsnoopy : RT @Sydwerehere: Ieri la Meloni commossa davanti agli agenti di polizia penitenziaria Oggi il gip di Biella sospende 23 agenti accusati di… - News24_it : Tortura in carcere Biella, 23 agenti sospesi dal servizio - GilardiNad : RT @Sydwerehere: Ieri la Meloni commossa davanti agli agenti di polizia penitenziaria Oggi il gip di Biella sospende 23 agenti accusati di… -

Sono stati sospesi dal servizio 23 agenti della polizia penitenziaria di Biella, in esecuzione di un'ordinanza del gip, per il reato di tortura di stato, commesso all'interno del carcere nei confronti di tre detenuti. Il 6 febbraio scorso il gip, su richiesta dei pm, aveva ordinato l'applicazione della misura cautelare degli arresti.

Tortura nel carcere di Biella, 23 agenti sospesi dal servizio TGCOM

Sono stati sospesi 23 agenti della Polizia penitenziaria con l’accusa di tortura di Stato ai danni dei detenuti del carcere di Biella. Secondo quanto appurato dalla Procura, gli agenti avrebbero ...(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Sono stati sospesi dal servizio 23 agenti della polizia penitenziaria di Biella, in esecuzione di un'ordinanza del gip, per il reato di tortura di stato, commesso all'interno ...