Torpignattara | spacca i finestrini dell’auto a martellate e saccheggia tutto | fermato un 36enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma,. I controlli da parte della Polizia di Stato non si fermano mai sul territorio, in tutti i quadranti della città, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori che ogni giorno attanagliano i quartieri del Centro, così come in periferia. Il controllo del territorio, svolto dai poliziotti dei vari uffici dislocati nella capitale, continua ad essere una delle priorità della Questura di Roma. In alcuni casi, le azioni degli agenti avvengono anche al di fuori del servizio, come nel caso che vogliamo raccontarvi oggi. Roma, ristoratore aggredito e ferito per pochi ‘spicci’ al Pigneto: rapina-lampo davanti ai clientiinfranti a colpi di martello aProprio nei giorni scorsi, infatti, due agenti del Commissariato, liberi dal servizio, mentre transitavano in via ...