Torneo 8 Nazioni Under 20 | il Ct Nunziata | “Bella prestazione | bravo Prati”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Il rosso a Nasti ha complicato tutto ma i ragazzi sono stati bravi”. Carmineè soddisfatto della prova della sua squadra, impegnata a Stavanger contro la Norvegia per l’esordio alriservato alle Nazionali20. Il 2-2 finale, arrivato grazie a unarimonta e nonostante 50? giocati in inferiorità numerica, è un grande risultato e dà morale in vista della seconda sfida contro la Germania in programma lunedì 27 marzo (ore 15) allo stadio “Lungobisenzio” di Prato. Partita che sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web della Figc (figc.it). “La gara si è complicata con l’espulsione di Nasti – ha spiegato al termine della partita il commissario tecnico azzurro Carmine– ma nonostante tutto i ragazzi sono stati bravi. La Norvegia è una buona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianSerieA : New post: Gol ed emozioni a Stavanger: l’Italia fa 2-2 in Norvegia e allunga la serie positiva nel Torneo 8 Nazioni… - HellasLive : Torneo 8 Nazioni, Under 20, #NorvegiaItalia 2-2. #HellasVerona, #Terracciano titolare - sportli26181512 : Italia Under 20: Nasti segna e viene espulso nel 2-2 in Norvegia, gol di Ndour: L'Italia Under 20 pareggia in Norve… - sportface2016 : #Under20 Torneo 8 Nazioni: Italia e Norvegia pareggiano 2-2 - tabellamercatob : #Nazionale #Azzurrini Torneo 8 Nazioni Finale #NorvegiaItalia #U20 2-2 Cronaca -

Commenta per primo L'Italia Under 20 pareggia in Norvegia al. Dopo aver incassato il rigore di Nordas, gli Azzurrini di Annunziata ribaltano il risultato grazie ai gol di Nasti (poi espulso al 40') e Ndour , prima che Mvuka Mugisha fissi il ...Italia e Norvegia pareggiano 2 - 2 nella quinta giornata delUnder20. Partita divertente a Stavanger con la Norvegia che si porta subito avanti con Nordas al 13 . Nasti pareggia dopo 5 minuti ma si fa espellere al 40 lasciando i suoi in 10 ...Questa la scelta del commissario tecnico Carmine Nunziata per il match contro la Norvegia valido per la penultima giornata delOtto. Il prossimo impegno sarà lunedì 27 aprile alle ore ...

Torneo 8 Nazioni: Nasti fa e disfa. L'Under 20 (in 10 per un tempo) pareggia in Norvegia OA Sport

L'Italia Under 20 pareggia in Norvegia al Torneo 8 Nazioni. Dopo aver incassato il rigore di Nordas, gli Azzurrini di Annunziata ribaltano il risultato grazie ai gol di Nasti (poi espulso al 40') e ...Croce e delizia per la Nazionale Under 20 questo pomeriggio. Parliamo di Marco Nasti, attaccante del Cosenza, convocato da mister Nunziata per i match del torneo Otto Nazioni con Norvegia e Germania.