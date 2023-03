Toglie il cellulare all’alunna che di nascosto filmava la lezione. La maestra trova video erotici. E i genitori la denunciano per violenza privata (Di giovedì 23 marzo 2023) A Latina una maestra è stata denunciata dai suoi genitori: il motivo? Aveva sequestrato il cellulare ad un'alunna in classe scoprendo successivamente che il dispositivo aveva in archivio video erotici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) A Latina unaè stata denunciata dai suoi: il motivo? Aveva sequestrato ilad un'alunna in classe scoprendo successivamente che il dispositivo aveva in archivio. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Toglie il cellulare all’alunna che di nascosto filmava la lezione. La maestra trova video erotici. E i genitori la… - Latina_Oggi : Toglie il cellulare all'alunna, i genitori denunciano la maestra Una bambina filma una lezione, la maestra prende i… - chiara68014862 : @Anto_Fiordelisi Amo sei unica chiude chiude prima che Edo ti toglie il cellulare e te lo fa sparire ?????? - SystemOfDrTarr : @LucaBizzarri Scommetto 10 a 1 che non gli toglie il cellulare e la tv quando deve fare i compiti. - ciglirosse : @tagadala7 ma Salvini fa come a scuola fa L indifferente sul cellulare per non essere impallinato nel confronto! Ma… -