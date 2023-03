(Di giovedì 23 marzo 2023) “Con la sentenza del 20 marzo scorso il TAR Lazio haildi, e ha annullato le delibere del consiglio comunale din. 74 del 6/12/2011 e n. 35 del 10/07/2008, oltre al parere paesaggistico della Regione. Come rappresentanti didi Roma e di, non possiamo che esprimere lasoddisfazione e i nostri profondi ringraziamenti verso i promotori di questa vittoriosa azione legale“. Così in una nota Guglielmo Calcerano, coportavoce di EV Roma, e Renato Sabini, storico esponente degli ecologisti di. “I Verdi-di– prosegue Sabini – sono da sempre in prima fila contro la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : EUROPA VERDE - TIVOLI, TAR ACCOGLIE RICORSO ITALIA NOSTRA, STOP LOTTIZZAZIONE NATHAN, VITTORIA DEI ... - - v3rd3acqua : RT @simo_brg: Scomparso da #Roma quartiere #lunghezza ) #Italia #Europa #cani #URGENTE #prontovet #municipioroma6 #collatina #tiburtina #ro… - simo_brg : RT @simo_brg: Scomparso da #Roma quartiere #lunghezza ) #Italia #Europa #cani #URGENTE #prontovet #municipioroma6 #collatina #tiburtina #ro… -

La notte del 23 giugno, vigilia di San Giovanni, c'è la tradizione in molti luoghi d'di ... Altri luoghi della città che celebrano Sankt Hans sono i Giardini di, Nyhavn e i giardini di ......nazionale promosso dall'associazione Aidr (www.aidr.it) sull'nel Metaverso, che si e' tenuto a Roma in occasione del St. Patrick's Weekend 2023, kermesse enogastronomica promossa da......nazionale promosso dall'associazione Aidr (www.aidr.it) sull'nel Metaverso, che si è tenuto a Roma in occasione del St. Patrick's Weekend 2023, kermesse enogastronoma promossa daOnlus. ...

Tivoli – Europa verde: “Il Tar ha accolto il ricorso di Italia Nostra, stop alla lottizzazione Nathan, una vittoria dei cittadini” Italia Sera

Così in una nota Guglielmo Calcerano, coportavoce di EV Roma, e Renato Sabini, storico esponente degli ecologisti di Tivoli. “I Verdi-Europa Verde di Tivoli – prosegue Sabini – sono da sempre in prima ...Una camera da letto nel cuore della città per due persone: benvenuti nell’hotel più piccolo d’Europa a Copenhagen.