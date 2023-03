Titans 4: il trailer della parte 2 svela l'uscita degli ultimi episodi su HBO Max (Di giovedì 23 marzo 2023) La serie basata sui personaggi DC Comics si chiuderà ufficialmente con la quarta stagione, divisa in due parti; il trailer svela quando arriveranno gli ultimi episodi. Tra i grandi momenti in arrivo nella seconda e ultima parte di Titans 4 vi è il debutto del nuovo Robin. Il trailer diffuso in rete permette di dare un'occhiata a questo e molto altro, rivelando la data di uscita degli episodi finali, che arriveranno il 13 aprile su HBO Max. Questa la sinossi ufficiale degli ultimi episodi di Titans: I Titans intraprendono un'epica battaglia per salvare Kory e il mondo. Gar va alla scoperta di se stesso, cercando di trovare il suo vero ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023) La serie basata sui personaggi DC Comics si chiuderà ufficialmente con la quarta stagione, divisa in due parti; ilquando arriveranno gli. Tra i grandi momenti in arrivo nella seconda e ultimadi4 vi è il debutto del nuovo Robin. Ildiffuso in rete permette di dare un'occhiata a questo e molto altro, rivelando la data difinali, che arriveranno il 13 aprile su HBO Max. Questa la sinossi ufficialedi: Iintraprendono un'epica battaglia per salvare Kory e il mondo. Gar va alla scoperta di se stesso, cercando di trovare il suo vero ...

