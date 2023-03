Tisane in allattamento | quali sono le migliori e quali evitare

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’al seno, laddove possibile, come sappiamo è indicato come fonte di nutrimento esclusivo per i primi sei mesi di vita del bambino, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle sue più recenti linee guida, ne ha caldamente consigliato la prosecuzione fino ai due anni. Tuttavia, alcune neomamme potrebbero notare, nel corso dei mesi, una diminuzione nella produzione di latte, o pensare di averla a causa di una scarsa crescita del neonato; in questi casi, naturalmente, la prima cosa da fare è rivolgersi al pediatra di fiducia che potrà indicare alcune strategie da intraprendere, in primis per stimolare il bambino a mangiare, magari attaccandolo più spesso al seno, e in generale per provare ad aumentare nuovamente la produzione di latte materno (che comunque, come è noto, viene prodotto soprattutto proprio dalla suzione del poppante). ...