Tiro a volo | Coppa del Mondo 2023 | gli azzurri dello skeet impegnati a Larnaca

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il team azzurro disi prepara alla terza prova dideldi, in programma a, Cipro. Il direttore tecnico Andrea Benelli ha convocato Tammaro Cassandro (Carabinieri), Elia Sdruccioli (Esercito) ed Erik Pittini (Fiamme Oro) tra gli uomini, mentre Chiara Cainero (Carabinieri), Chiara Di Marziantonio (Esercito) e Martina Maruzzo (Fiamme Oro) per quella femminili. Le gare avranno inizio lunedì 27 marzo, mentre dal 28 arriverà a Cipro anche la squadra azzurra di trap guidata dal tecnico Marco Conti. SportFace.

