Tiro a segno | Bhopal | doppio oro Cina in mixed team nella pistola e carabina 10m

(Di giovedì 23 marzo 2023) Lafa incetta di medaglie nelle finali del10 metri, nell’ambito della tappa di World Cup ISSF 2023 a, in India. Per quanto riguarda la, Yuting Huang e Lihao Sheng si impongono con un netto 16-2 sulla coppia ungherese formata da Eszter Denes e Istvan Peni, con i magiari che hanno realizzato gli unici punti quando il confronto era già sull’8-0. La medaglia di bronzo va all’India, con la seconda squadra, composta da Narmada Nithin Raju e Rudrankksh Balasaheb Patil, capaci di imporsi sulla2 (Qiongyue Zhang/Haonan Yu) in un match tirato, risolto12esima serie fino al 14-8 finale.10 metri, le medaglie vinte dalla ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Bhopal 2023: nella pistola 10 metri successo dell'indiano Sarabjot Singh OA Sport

La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno in corso a Bhopal, in India, si chiude con la finale della pistola da 10 metri a coppie miste: vittoria per Cina 2 su India 2, ...La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno in corso a Bhopal, in India, si apre con la finale della carabina da 10 metri a coppie miste: vittoria per Cina 1 sull’Ungheria, ...