Tik Tok, Ceo al Congresso Usa: "Raccogliamo stessi dati di Fb e Tw" (Di giovedì 23 marzo 2023) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - Tik Tok raccoglie gli stessi dati di Facebook e Twitter. E' quanto ha spiegato il Ceo della piattaforma Shou Chew nella sua testimonianza al Congresso in cui è stato attaccato, anche duramente, da Repubblicani e Democratici. "Questi sono i dati frequentemente raccolti da numerose altre aziende", ha affermato, rispondendo alla richiesta di un impegno a non raccogliere dati sulla salute o la localizzazione, del deputato Frank Pallone. "Siamo impegnati a essere molto trasparenti con i nostri utenti su quello che Raccogliamo. Non credo che Raccogliamo di più della maggioranza degli attori dell'industria", ha aggiunto sottolineando, più volte interrotto dai parlamentari, che l'azienda non è estensione del governo cinese. Quest'ultimo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - Tik Tok raccoglie glidi Facebook e Twitter. E' quanto ha spiegato il Ceo della piattaforma Shou Chew nella sua testimonianza alin cui è stato attaccato, anche duramente, da Repubblicani e Democratici. "Questi sono ifrequentemente raccolti da numerose altre aziende", ha affermato, rispondendo alla richiesta di un impegno a non raccoglieresulla salute o la localizzazione, del deputato Frank Pallone. "Siamo impegnati a essere molto trasparenti con i nostri utenti su quello che. Non credo chedi più della maggioranza degli attori dell'industria", ha aggiunto sottolineando, più volte interrotto dai parlamentari, che l'azienda non è estensione del governo cinese. Quest'ultimo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imfranci13 : io vivo per i maranza che mettono Taylor su Tik tok - robertdolci : RT @Forchielli: Tik Tok probabilmente non sarà mai bannata negli USA ???? perché la democrazia impone minor sicurezza e 150 Mil. di fans cost… - News24_it : Tik Tok, Ceo al Congresso Usa: 'Raccogliamo stessi dati di Fb e Tw' - vivereitalia : Tik Tok, Ceo al Congresso Usa: 'Raccogliamo stessi dati di Fb e Tw' - BVBXLON : @calumskindah0t in generale è sempre meglio ascoltare gente su youtube che su tik tok -