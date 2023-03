The Mandalorian stagione 3, la recensione del quarto episodio: ritorno a casa (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo un cambio di struttura nel terzo, questo quarto episodio della terza stagione di The Mandalorian riprende le rotaie che hanno contraddistinto la serie. Si fa un passo indietro e la classica costruzione a puntata-quest è di nuovo padrona. Non nella sua totalità, questo è importante dirlo. Anzi, riusciamo a vedere uno scorcio di passato di Grogu. Importante farlo, nonostante il basso impatto sulla scoperta delle origini del personaggio, per poter finalmente capire le sue origini. The Mandalorian stagione 3: Grogu e il suo passato The Mandalorian stagione 3: Grogu e Din DjarinL’episodio si apre con un siparietto molto esilarante in cui il piccolo baby Yoda si vede costretto a sfidare a duello il giovane ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo un cambio di struttura nel terzo, questodella terzadi Theriprende le rotaie che hanno contraddistinto la serie. Si fa un passo indietro e la classica costruzione a puntata-quest è di nuovo padrona. Non nella sua totalità, questo è importante dirlo. Anzi, riusciamo a vedere uno scorcio di passato di Grogu. Importante farlo, nonostante il basso impatto sulla scoperta delle origini del personaggio, per poter finalmente capire le sue origini. The3: Grogu e il suo passato The3: Grogu e Din DjarinL’si apre con un siparietto molto esilarante in cui il piccolo baby Yoda si vede costretto a sfidare a duello il giovane ...

