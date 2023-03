Thailandia | ucciso l' autore della sparatoria che ha provocato 3 morti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Bangkok, 23 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità thailandesi hannol'uomo responsabile di unache hatree altri tre feriti. L'uomo di 29 anni, identificato come Anuwat Laemthong, è stato colpito dopo essersi barricato per 15 ore in una casa nel distretto di Mueangha. Dopo aver iniziato a sparare dal secondo piano di una casa, secondo il Bangkok Post, quasi un centinaio di agenti di polizia si erano precipitati sul posto per cercare di convincere l'uomo a deporre le armi. Le vittime, anch'esse identificate, sono tre uomini che stavano attraversando la strada quando Laemthong ha iniziato a sparare. Due dei feriti sono poliziotti e la terza è una donna che camminava anche lei per strada quando è iniziata la

Se non avessimo avuto gli scudi, anche i miei uomini sarebbero stati uccisi». La polizia ha trovato una pistola Glock e due caricatori sulla scena, ma ritiene che l'uomo avesse più armi. In Thailandia ...In Thailandia la polizia ha freddato un uomo che, asserragliatosi per 15 ore in casa, ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre tre. L'omicida sarebbe un ex funzionario 29enne di un parco nazionale.