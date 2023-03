“Terzo figlio”. Belen Rodriguez, è bastato un clic per scatenare il gossip affamato (Di giovedì 23 marzo 2023) Grandissima novità su Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni la splendida modella e conduttrice argentina naturalizzata italiana è tornata a far parlare di sé dopo una pausa che aveva fatto preoccupare i fan. La sua assenza dai social e pure dal programma “Le Iene” – rimpiazzata da Claudio Santamaria – aveva generato un po’ di preoccupazione. Si sapeva che non stava molto bene, ma mancando i dettagli le supposizioni si sono sprecate. Poi si era parlato di una crisi con Stefano De Martino. Tutto era nato dall’assenza di foto o video insieme dei due sui social. Considerando il passato burrascoso tra loro c’è chi addirittura ha iniziato a parlare di nuova separazione. In seguito è intervenuto lo stesso ex ballerino di Amici pubblicando la foto di una videochiamata con Belen che ha smentito tutti i rumors sulla rottura. E ora spunta fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Grandissima novità su. Negli ultimi giorni la splendida modella e conduttrice argentina naturalizzata italiana è tornata a far parlare di sé dopo una pausa che aveva fatto preoccupare i fan. La sua assenza dai social e pure dal programma “Le Iene” – rimpiazzata da Claudio Santamaria – aveva generato un po’ di preoccupazione. Si sapeva che non stava molto bene, ma mancando i dettagli le supposizioni si sono sprecate. Poi si era parlato di una crisi con Stefano De Martino. Tutto era nato dall’assenza di foto o video insieme dei due sui social. Considerando il passato burrascoso tra loro c’è chi addirittura ha iniziato a parlare di nuova separazione. In seguito è intervenuto lo stesso ex ballerino di Amici pubblicando la foto di una videochiamata conche ha smentito tutti i rumors sulla rottura. E ora spunta fuori ...

