Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 4.3 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ankara, 23 mar. (Adnkronos) – nuova scossa di Terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti. Lo ha reso noto la Direzione per la gestione delle conseguenze dei disastri naturali e delle situazioni di emergenza (Afad). "Un Terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter è stato registrato nel distretto di Onikishubat della provincia di Kahramanmarash alle 8 e 45" ora locale, si legge nella nota. L'epicentro del Terremoto è stato a una profondità di 7 chilometri.Inoltre, scosse di assestamento di 3,4 e 3,9 della scala Richter sono state registrate ad Antakya, nella provincia di Hatay, che è una delle più colpite dai ...

