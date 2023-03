Terremoto Turchia oggi | nuova scossa di magnitudo 4 3

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) –didi4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti. Lo ha reso noto la Direzione per la gestione delle conseguenze dei disastri naturali e delle situazioni di emergenza (Afad). “Undi4,3 della scala Richter è stato registrato nel distretto di Onikishubat della provincia di Kahramanmarash alle 8 e 45” ora locale, si legge nella nota. L’epicentro delè stato a una profondità di 7 chilometri. Inoltre, scosse di assestamento di 3,4 e 3,9 della scala Richter sono state registrate ad Antakya, nella provincia di Hatay, che è una delle più colpite dai terremoti. L'articolo ...

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti. Lo ha reso noto la ...

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti.