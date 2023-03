Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 4.3 (Di giovedì 23 marzo 2023) nuova scossa di Terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023)didi4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti. Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UNICEF_Italia : All'indomani dell'impresa di #PortoInter celebriamo anche il successo di due iniziative solidali di @Inter per UNIC… - HSkelsen : Il numero delle vittime accertate del terremoto del 6 febbraio in Turchia ha superato le 50 mila persone. Sono mort… - vivereitalia : Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 4.3 - hiboss_hiboss : RT @chilisummer: Il mondo sta effettivamente cambiando ( 'e saremo noi a guidare il cambiamento'). Vorrei segnalare la luna di miele fra Gr… - Adnkronos : Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, d… -