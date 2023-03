Terremoto di magnitudo 2.9 in Molise L'epicentro in provincia di Campobasso (Di giovedì 23 marzo 2023) Campobasso - Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 in provincia di Campobasso. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità di 26 chilometri. Dopo il sisma nessun danno e nessun problema per la popolazione della zona. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 23 marzo 2023)- Una scossa didi2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 indi. L'è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità di 26 chilometri. Dopo il sisma nessun danno e nessun problema per la popolazione della zona. leggi tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 6.4 in Argentina #terremoto #Argentina #sisma #22marzo - RaiNews : Terremoto in provincia di Catania. Non risultano, al momento, segnalazioni di danni a cose o persone - JOvincello95 : RT @SkyTG24: Terremoto in Argentina, scossa di magnitudo 6.5 nella regione di Jujuy - MoliseTabloid : Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nell’area del Fortore, avvertita in decine di comuni - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6… -

Amatrice, piccole storie per ricominciare, di Isabella Di Chio ... ma senz'altro i superstiti del violento terremoto del 24 agosto del 2016 non potranno mai ... Si trattò di un sisma di magnitudo Richter 6.0 che causò un gran numero di vittime e ingenti danni. ... Terremoti: scossa 2.9 in provincia di Campobasso Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 in provincia di Campobasso. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità di 26 ... Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 4.3 Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti. Lo ha reso noto la ... ... ma senz'altro i superstiti del violentodel 24 agosto del 2016 non potranno mai ... Si trattò di un sisma diRichter 6.0 che causò un gran numero di vittime e ingenti danni. ...Una scossa didi2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 in provincia di Campobasso. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità di 26 ...Nuova scossa didi4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti. Lo ha reso noto la ... Terremoto, scossa di magnitudo 6.4 in Argentina TGCOM Terremoto in Pakistan, la telecamera in studio trema vistosamente ma il conduttore resta impassibile È salito a 19 morti e oltre 200 feriti il bilancio del terremoto che ha scosso gran parte del Pakistan e dell'Afghanistan. Lo scrive la Bbc, ricordando che la scossa di magnitudo 6,5 ha danneggiato ... Amatrice, piccole storie per ricominciare, di Isabella Di Chio Sembra ormai che sia passato tanto tempo e purtroppo non se ne parla più, ma senz’altro i superstiti del violento terremoto del 24 agosto del ... Si trattò di un sisma di magnitudo Richter 6.0 che ... È salito a 19 morti e oltre 200 feriti il bilancio del terremoto che ha scosso gran parte del Pakistan e dell'Afghanistan. Lo scrive la Bbc, ricordando che la scossa di magnitudo 6,5 ha danneggiato ...Sembra ormai che sia passato tanto tempo e purtroppo non se ne parla più, ma senz’altro i superstiti del violento terremoto del 24 agosto del ... Si trattò di un sisma di magnitudo Richter 6.0 che ...