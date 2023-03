Terremoto di magnitudo 2.9 in Molise L'epicentro in provincia di Campobasso (Di giovedì 23 marzo 2023) Campobasso - Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 in provincia di Campobasso. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità di 26 chilometri. Dopo il sisma nessun danno e nessun problema per la popolazione della zona. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 23 marzo 2023)- Una scossa didi2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 indi. L'è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità di 26 chilometri. Dopo il sisma nessun danno e nessun problema per la popolazione della zona. leggi tutto

