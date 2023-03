Terremoti: scossa 2.9 in provincia di Campobasso (Di giovedì 23 marzo 2023) Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 in provincia di Campobasso. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Unadi terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata questa mattina alle 7 e 36 indi. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri da Sant'Elia a Pianisi e a una profondità ...

Terremoto al confine tra Francia e Svizzera, scossa di magnitudo 4.2 Sky Tg24

Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 4.3 Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter nella provincia turca di Kahramanmaras in Turchia, dove il 6 febbraio si sono verificati gli epicentri dei devastanti terremoti.