Terracina / Clonavano auto di lusso e le rivendevano, in manette due uomini (Di giovedì 23 marzo 2023) Terracina – Gli agenti del commissariato di Polizia di Terracina hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere, con le ipotesi di reato di riciclaggio, ricettazione e falsità materiale, nei confronti di T.G., 40enne di Pontinia, e di P.G., di 63enne di Cisterna. Ad emettere i due provvedimenti restrittivi è stato il Gip del L'articolo Temporeale Quotidiano.

Terracina / Clonavano auto di grossa cilindrata per rivenderle: due ... Temporeale Quotidiano Terracina / Clonavano auto di grossa cilindrata per rivenderle: due arrestati TERRACINA – Nelle prime ore di questa mattina, gli agenti del commissariato di polizia di Terracina hanno tratto in arresto in esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I ... Prima rubano, poi clonano e rivendono auto di lusso: nei guai due persone Arrestate questa mattina dagli agenti del commissariato di Terracina il 40 enne T.G. e P. G. 63enne, in quanto indagati per i reati di Riciclaggio e Ricettazione. Inoltre, solo il P. G., dovrà rispond ...