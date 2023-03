Terra Amara | le anticipazioni della puntata di oggi | Zuleyha e Yilmaz protagonisti

(Di giovedì 23 marzo 2023), la soap turca seguitissima dal pubblico di Canale5, ecco cosa succederà nellaodierna. Il riepilogoprecedente: Demir è stato scagionato: Hunkar è sollevata, Hatip è preoccupato eè nervoso. Intanto, Mujgan, in pena per l’atteggiamento del marito, chiede a Fekeli di fornirle qualche risposta alle domande che la stanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:non andrà in onda, ecco quando tornerà.torna domani, ecco le: Adnan sta bene e Ylmaz è sotto shock ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttotv_info : Terra Amara, la trama di venerdì 24 marzo 2023 - MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara 2 anticipazioni 23 Marzo 2023 - infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 23 marzo 2023 - SerieTvserie : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 23 marzo 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 23 marzo 2023 -

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 23 marzo 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ..., la soap turca seguitissima dal pubblico di Canale5 , ecco cosa succederà nella puntata odierna. Il riepilogo della puntata precedente: Demir è stato scagionato: Hunkar è sollevata, Hatip ...Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico ...

Terra amara, puntata del 22 marzo in streaming Mediaset Infinity

Passioni, intrighi e colpi di scena di "Terra amara" conquistano e appassionano tutti. E in particolare emoziona la storia tormentata tra Yilmaz (Ugur Gunes) e Zuleyha (Hilal Altinbilek). La giovane ...Zuleyha, approfittando della confusione durante una cena che si svolge nella villa degli Yaman, parte per raggiungere il punto d’incontro stabilito con Yilmaz. Nel frattempo Yilmaz si reca all ...