Tensioni tra Harry e Meghan Markle: cosa starebbe accadendo (Di giovedì 23 marzo 2023) I due non sono stati nemmeno invitati al Met C'è un po' di maretta tra Harry e Meghan Markle. Tra i Duchi del Sussex ci sarebbero alcune Tensioni. L'ex attrice di Suits sarebbe infastidita da alcune situazioni causate dall'uscita dei Spare. Secondo Page Six, da quando l'autobiografia del Principe Harry ha visto la luce è diminuita e non poco la popolarità dei due non solo nel Regno Unito ma anche negli USA. I due starebbero perdendo terreno e sarebbero stati isolati. Non a caso è degli ultimi giorni il rumors secondo cui i due non sarebbero stati invitati al Met Gala, evento in programma l'uno maggio. Leggi anche: Harry e Meghan esclusi dal Met Gala? La cosa non sarebbe stata di gradimento a Meghan ...

