Tennis, Miami: per i bookmaker solo Sinner può insidiare Alcaraz e Medvedev (Di giovedì 23 marzo 2023) Il n.1 e il n.5: non siamo ai Soliti Ignoti di Amadeus. Ma a Miami, secondo Mille della stagione Tennistica 2023, sempre sotto la calura americana e i due sono notissimi: Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Sono loro che i bookmakers vedono favoritissimi per l’atto finale di questo torneo. Come ad Indian Wells. E come ad Indian Wells l’outsider capace di impensierirli potrebbe essere secondo le lavagne alla vigilia solo Jannik Sinner. La finale del torneo ATP di Miami sarà la stessa di Indian Wells: parola di bookmakers. Secondo le lavagne alla vigilia del famoso secondo atto del double sunshine (come vengono indicati i due tornei Mille consecutivi americani, Indian Wells e Miami appunto, n.d.r.), la finale del primo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 marzo 2023) Il n.1 e il n.5: non siamo ai Soliti Ignoti di Amadeus. Ma a, secondo Mille della stagionetica 2023, sempre sotto la calura americana e i due sono notissimi: Carlose Daniil. Sono loro che is vedono favoritissimi per l’atto finale di questo torneo. Come ad Indian Wells. E come ad Indian Wells l’outsider capace di impensierirli potrebbe essere secondo le lavagne alla vigiliaJannik. La finale del torneo ATP disarà la stessa di Indian Wells: parola dis. Secondo le lavagne alla vigilia del famoso secondo atto del double sunshine (come vengono indicati i due tornei Mille consecutivi americani, Indian Wells eappunto, n.d.r.), la finale del primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deepnightpress : Caroline Garcia vs Sorana Cirstea Pronostico WTA Miami 24-03-23 Tips e Quote #CarolineGarcia #WTAMiami #WTA… - RSIsport : ??Nulla da fare per Golubic al secondo turno del WTA 1000 di Miami: Samsonova detta legge con un inequivocabile 6-1… - Deepnightpress : Jannik Sinner vs Laslo Djere Pronostico ATP Miami 24-03-23 Tips e Quote #Sinner #Jannik #ATPMiami #ATP #ATPTour… - brianngary9 : Rebecca Marino vs Cori Gauff Live Telecast | Miami Open | Tennis [HD] Report ?????? - - dennispatrck2 : Rebecca Marino vs Cori Gauff Live Telecast | Miami Open | Tennis [TV] Report ?????? - -