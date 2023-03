Tennis, Matteo Berrettini: “Sto vivendo un momento di down, ma sto lavorando per essere pronto a Miami” (Di giovedì 23 marzo 2023) Ritrovarsi. Matteo Berrettini sta affrontando un periodo molto complicato dal punto di vista sportivo. La sconfitta al primo turno degli Australian Open 2023, per mano di Andy Murray, è stata seguìta da una serie di eventi molto negativi nei quali l’azzurro si è dimostrato non al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale. Non è stata causale, l’ultima battuta d’arresto nel Challenger di Phoenix (Stati Uniti) contro il russo Alexander Shevchenko. A Miami, sede del secondo torneo del Sunshine Double, Matteo vuole uscire dal tunnel, andando a caccia della prima vittoria in carriera di un torneo che mai gli ha riservato in passato troppe soddisfazioni. “E’ un momento di down, come capita. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto lavorando bene con il mio team, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Ritrovarsi.sta affrontando un periodo molto complicato dal punto di vista sportivo. La sconfitta al primo turno degli Australian Open 2023, per mano di Andy Murray, è stata seguìta da una serie di eventi molto negativi nei quali l’azzurro si è dimostrato non al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale. Non è stata causale, l’ultima battuta d’arresto nel Challenger di Phoenix (Stati Uniti) contro il russo Alexander Shevchenko. A, sede del secondo torneo del Sunshine Double,vuole uscire dal tunnel, andando a caccia della prima vittoria in carriera di un torneo che mai gli ha riservato in passato troppe soddisfazioni. “E’ undi, come capita. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Stobene con il mio team, il ...

