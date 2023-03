Tennis | Marcelo Rios | “Federer? Non mi ha divertito | preferisco gente come Fognini o Kyrgios”

(Di giovedì 23 marzo 2023)torna a far parlare di sè. Il cileno, classe 1975, ex numero uno del mondo, in questi giorni ha rilasciato una serie di interviste, in occasione di un exhibition match con Alex Corretja, nel quale non le ha mandate a dire suldi oggi. In una chiacchierata con il sito claytenis.com, ha detto: “? Ha avuto una facilità di gioco incredibile, un’intelligenza eccezionale, ma non mi ha mai”. Poi ha specificato: “Non èche vedi e che aspetti perché sai che può accendere la miccia da un momento all’altro”. “Anche Djokovic, è bravo ma non lo trovo divertente. E un po’ tutto ilè così, sembra diventato il cricket per certi versi. Devi sempre aspettare ...

Marcelo Rios torna a far parlare di sè. Il cileno, classe 1975, ex numero uno del mondo, in questi giorni ha rilasciato una serie di interviste, in occasione di un exhibition match con Alex Corretja, ...