Tennis, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti giocheranno a Barcellona, Matteo Berrettini opta per Monaco di Baviera (Di giovedì 23 marzo 2023) I programmi dei Tennisti italiani prendono sempre più forma e nella stagione sulla terra rossa tanti tornei ci saranno per arrivare pronti all'appuntamento principale, quello del Roland Garros (28 maggio-11 giugno). Tra gli eventi più rinomati e di un certo prestigio, c'è l'ATP500 di Barcellona, che quest'anno avrà una partecipazione importante sia in chiave italiana che internazionale. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, infatti, saranno al via della settimana catalana che va dal 17 al 23 aprile. Un torneo in cui ci saranno grandissimi giocatori: Carlos Alcaraz, vincitore dell'anno passato, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev e soprattutto Rafael Nadal, che si sta allenando in queste settimane per tornare a competere da Montecarlo e giocare anche a ...

