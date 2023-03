Teneva in casa cadavere mummificato della mamma per la pensione (Di giovedì 23 marzo 2023) Il cadavere mummificato di una donna di 90 anni, è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano), durante un sopralluogo a seguito del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildi una donna di 90 anni, è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano), durante un sopralluogo a seguito del ...

