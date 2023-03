Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi ultima ora: chi va in finale? (Di giovedì 23 marzo 2023) Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi ultima ora. Mancano 4 giorni alla semifinale del Gf vip e i concorrenti rimasti in casa attendono con ansia il verdetto del Televoto dato che, a parte i tre finalisti, tutti loro sono in nomination. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico in queste ore sui principali ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023)vipora. Mancano 4 giorni alla semidel Gf vip e i concorrenti rimasti in casa attendono con ansia il verdetto deldato che, a parte i tre finalisti, tutti loro sono in nomination. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico in queste ore sui principali ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdrianaOlivari2 : Grande Fratello ultime notizie: sondaggi televoto premiano Nikita, Maestrelli e Milena a forte rischio - daymelloreal7 : RT @strapazzami56: Alberto dice che diventare finalista in questo televoto è una grande soddisfazione e che in generale sarebbe felice di d… - strapazzami56 : Alberto dice che diventare finalista in questo televoto è una grande soddisfazione e che in generale sarebbe felice… - reus022 : NON RISPONDETE CAZZO LA NOSTRA RISPOSTA PIÙ GRANDE È SEMPRE STATA IL TELEVOTO E ORA?!?! COSA VOLETE FARE??!! A V… - Paola6629523489 : RT @reus022: NON RISPONDETE CAZZO LA NOSTRA RISPOSTA PIÙ GRANDE È SEMPRE STATA IL TELEVOTO E ORA?!?! COSA VOLETE FARE??!! A VOTARE TAVAS… -