TEDx Roma | la messinese Marzia Villari tra i relatori | la bellezza delle parole e il ritorno alla terra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... letteraemme_ : TEDx Roma, a partecipare anche la messinese Marzia Villari -

Get on the Future: il tema delPrati Ildi Prati avrà come tema Get on the Future: "Il futuro non solo come incognita, ma come occasione per cambiare il mondo". L'evento vedrà la ..., 15 mar. - Un'innovazione che porta nel mondo dei viaggi di gruppo e dell'adventure travel il ... In pratica, è esattamente quanto avviene con iche sono dati in licenza ad organizzatori locali ..., 15 mar. - Un'innovazione che porta nel mondo dei viaggi di gruppo e dell'adventure travel il ... In pratica, è esattamente quanto avviene con iche sono dati in licenza ad organizzatori locali ...

TEDx Roma, a partecipare anche la messinese Marzia Villari Lettera Emme

Get on the Future: il tema del TEDx Roma Prati Il TEDx di Prati avrà come tema Get on the Future: “Il futuro non solo come incognita, ma come occasione per cambiare il mondo”. L'evento vedrà la ...Il TEDx di Prati sarà sul tema Get on the Future: “Il futuro non solo come incognita, ma come occasione per cambiare il mondo.” e il discorso della messinese prenderà il titolo di “Ritorno alla terra” ...