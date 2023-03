Teatro, “Napoli, 11 luglio 1982” in scena al Tram sabato e domenica (Di giovedì 23 marzo 2023) “I mondiali hanno scandito i tempi della nostra vita e scandiranno i tempi di quelli che verranno” da questa affermazione del giornalista sportivo Federico Buffa parte il viaggio di “Napoli, 11 luglio 1982”, spettacolo fuori cartellone in scena al Teatro Tram il 25 e 26 marzo. Sul palco Diego Sommaripa, Rossella Di Lucca, Chiara Cianciola, Martina Sionne e Silvio Fornacetti, che ne cura anche la regia ed è autore del testo insieme a Giovanni Meola. In un bar del porto di Napoli, trascorrono le loro giornate le “Batterfly”, tre prostitute, ognuna dotata di personalissimi vizi e virtù: Lina, Tina e Gina ( questi i loro “nomi d’arte”). Lina, una prostituta psicologa, Tina, una ludopatica e Gina, la diva del marciapiede, hanno in comune il loro “pappone”, Ulisse, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 marzo 2023) “I mondiali hanno scandito i tempi della nostra vita e scandiranno i tempi di quelli che verranno” da questa affermazione del giornalista sportivo Federico Buffa parte il viaggio di “, 11”, spettacolo fuori cartellone inalil 25 e 26 marzo. Sul palco Diego Sommaripa, Rossella Di Lucca, Chiara Cianciola, Martina Sionne e Silvio Fornacetti, che ne cura anche la regia ed è autore del testo insieme a Giovanni Meola. In un bar del porto di, trascorrono le loro giornate le “Batterfly”, tre prostitute, ognuna dotata di personalissimi vizi e virtù: Lina, Tina e Gina ( questi i loro “nomi d’arte”). Lina, una prostituta psicologa, Tina, una ludopatica e Gina, la diva del marciapiede, hanno in comune il loro “pappone”, Ulisse, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Biagio86513880 : @egli_domi @MatthijsPog Bhe se vietano agli ultras di entrare è normale, anche il maradona adesso è un teatro e a d… - Vale_Mazzella : Teatro Mercadante, “Il giardino dei ciliegi” di Anton Cechov in scena con la regia di Rosario Lisma #teatro… - cronachecampane : ‘Napoli, 11 luglio 1982’ in scena al Teatro Tram sabato e domenica - NWikisource : Stiamo scegliendo quale commedia di Raffaele Viviani trascrivere per prima - GazzettaSalerno : Sarà la meravigliosa cornice del Teatro Augusteo di Napoli, che quest’anno festeggia i suoi trent’anni di attività,… -