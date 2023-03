Teatro, a Londra sta per debuttare il musical su Silvio Berlusconi (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – L’anteprima è prevista per sabato 25 marzo e sarà riservata a un selezionatissimo gruppo di invitati ‘vip, e da lì resterà in scena per cinque settimane circa, fino al 29 aprile. Al Teatro Southwark Playhouse di Londra debutta il musical ‘Berlusconi – A New musical’, lo spettacolo musicale incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi. Il musical, di Ricky Simmonds e Simon Vaughn, è diretto dal regista James Grieve, e la locandina di presentazione descrive il taglio dello show in modo eloquente: “Una denuncia esilarante e pungente dell’originale magnate perennemente abbronzato, con melodie stellari e ritmi trascinanti. Un musical audace da una squadra premiata”. Il tema centrale dello show sarà l’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – L’anteprima è prevista per sabato 25 marzo e sarà riservata a un selezionatissimo gruppo di invitati ‘vip, e da lì resterà in scena per cinque settimane circa, fino al 29 aprile. AlSouthwark Playhouse didebutta il– A New’, lo spettacoloe incentrato sulla figura di. Il, di Ricky Simmonds e Simon Vaughn, è diretto dal regista James Grieve, e la locandina di presentazione descrive il taglio dello show in modo eloquente: “Una denuncia esilarante e pungente dell’originale magnate perennemente abbronzato, con melodie stellari e ritmi trascinanti. Unaudace da una squadra premiata”. Il tema centrale dello show sarà l’ex ...

