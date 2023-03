Tartarughe al posto dei palloni: lo scempio in un parco di Roma (Di giovedì 23 marzo 2023) I gravi episodi al parco degli Acquedotti di via Lemonia, a Roma. Di fronte allo sdegno degli animalisti, l’Ente parco ha riposto di non essere competente sulla tutela degli animali. Il presidente di Earth Coppola: "Denunceremo i genitori" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) I gravi episodi aldegli Acquedotti di via Lemonia, a. Di fronte allo sdegno degli animalisti, l’Enteha ridi non essere competente sulla tutela degli animali. Il presidente di Earth Coppola: "Denunceremo i genitori"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonperplessa : @laura_lavespa I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per uccelli marini, tartarughe e foche… - elenaaminervini : @Chiaradimarzioo @shevbad e le tue tartarughe sono in un bel posto in campagna dove non puoi andare perché è troppo lontano - Asiablog_it : RT @MeleSimone: @Asiablog_it Ci sono le iguane nello stagno al posto delle (per noi) classiche tartarughe - MeleSimone : @Asiablog_it Ci sono le iguane nello stagno al posto delle (per noi) classiche tartarughe -