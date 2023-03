Tank russi in Ucraina: Mosca manda i vecchi T-54 verso il fronte? (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì 22 marzo, sono apparse online immagini di carri armati russi T-54 e T-55 caricati su treni che potrebbero essere diretti verso il fronte ucraino. Nella fattispecie, si tratta di due versioni del T-54: la 3 (del 1951) e la B (del 1959). A tal proposito è singolare che, nelle riprese, il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì 22 marzo, sono apparse online immagini di carri armatiT-54 e T-55 caricati su treni che potrebbero essere direttiilucraino. Nella fattispecie, si tratta di due versioni del T-54: la 3 (del 1951) e la B (del 1959). A tal proposito è singolare che, nelle riprese, il InsideOver.

