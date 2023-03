Taiwan richiama il suo ambasciatore in Honduras (Di giovedì 23 marzo 2023) Taiwan ha richiamato oggi il suo ambasciatore in Honduras per protestare contro la visita del capo della diplomazia del Paese in Cina: lo ha reso noto il governo di Taipei in un comunicato. "L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023)hato oggi il suoinper protestare contro la visita del capo della diplomazia del Paese in Cina: lo ha reso noto il governo di Taipei in un comunicato. "L'...

