(Di giovedì 23 marzo 2023), 23 mar. (Adnkronos) - Una delegazione deldi Tutti i Partiti britannico-ese ha chiesto al governo del Regno Unito di dare "quanto più aiuto" aper difendersi dalla Cina. La visita della delegazione aquesta settimana ha incluso un incontro con il presidente Tsai Ing-wen e discussioni sulle forniture britanniche per il programma sottomarino di. Bob Stewart, deputato conservatore e leader del, ha dichiarato cheè "in prima linea nella democrazia" e che "dovremmo aiutare il piùnella sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Taiwan: gruppo parlamentare Gb-Taiwan, Londra 'aiuti il più possibile' Taipei - - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Papa Francesco riceve un gruppo di buddisti arrivati da Taiwan (S.C.) - FarodiRoma : Papa Francesco riceve un gruppo di buddisti arrivati da Taiwan (S.C.) - taiwan_ita : ?? Il senatore #MAIE Mario Borghese ha avuto un importante incontro a Roma con l'ambasciatore di @TaiwanInItalia Yun… -

HONDURAS -Il ministro honduregno degli Esteri Eduardo Enrique Reina è diretto in Cina per ... oltre un'altra decina di esponenti del. KAZAKISTAN Il ministero Usa delle finanze ha ...... ilche comprende anche quattro ex repubbliche sovietiche (Kazakistan, Kirghizistan, ... Guardando a Kiev ma pensando soprattutto aLa Cina sembra essere il loro prossimo obiettivo, concome casus belli . Coloro che hanno ... Pensiero diL'establishment politico statunitense non ha imparato nulla da questo triste ...

Taiwan: gruppo parlamentare Gb-Taiwan, Londra ‘aiuti il più possibile’ Taipei La Sicilia

Taipei, 23 mar. (Adnkronos) – Una delegazione del Gruppo Parlamentare di Tutti i Partiti britannico-taiwanese ha chiesto al governo del Regno Unito di dare “quanto più aiuto possibile” a Taiwan per ...Taiwan ha affermato che la Cina è coinvolta nella crisi diplomatica con l’Honduras. Il governo dell’Honduras, guidato dalla presidente Xiomara Castro, ha annunciato che stabilirà relazioni con Pechino ...