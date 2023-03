Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Taiwan: gruppo parlamentare Gb-Taiwan, Londra 'aiuti il più possibile' Taipei - - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Papa Francesco riceve un gruppo di buddisti arrivati da Taiwan (S.C.) - FarodiRoma : Papa Francesco riceve un gruppo di buddisti arrivati da Taiwan (S.C.) - taiwan_ita : ?? Il senatore #MAIE Mario Borghese ha avuto un importante incontro a Roma con l'ambasciatore di @TaiwanInItalia Yun… -

Taiwan: gruppo parlamentare Gb-Taiwan, Londra ‘aiuti il più possibile’ Taipei La Sicilia

Taipei, 23 mar. (Adnkronos) – Una delegazione del Gruppo Parlamentare di Tutti i Partiti britannico-taiwanese ha chiesto al governo del Regno Unito di dare “quanto più aiuto possibile” a Taiwan per ...Taiwan ha affermato che la Cina è coinvolta nella crisi diplomatica con l’Honduras. Il governo dell’Honduras, guidato dalla presidente Xiomara Castro, ha annunciato che stabilirà relazioni con Pechino ...