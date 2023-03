Supermedia: crescono i consensi per FdI e Pd (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Sono dieci i punti di distacco tra FdI (primo partito) e Pd (ancora in crescita). La Supermedia di questa settimana segnala anche una flessione di Lega e Forza Italia: complessivamente, il centrodestra perde quasi un punto, anche se resta di gran lunga la coalizione più forte con oltre 20 punti di vantaggio sul centrosinistra (PD e alleati). Ecco i dati:Supermedia LISTE FDI 29,7% (+0,4%) PD 19,7% (+0,9%) M5S 15,7% (-0,2%) Lega 8,5% (-0,7%) Terzo Polo 7,3% (-0,3%) Forza Italia 6,6% (-0,4%) Verdi/Sinistra 3,2% (+0,4%) +Europa 2,1% (-0,2%) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,8% (+0,4%) Noi Moderati 1,0% (-0,2%) Supermedia COALIZIONI Centrodestra 45,8% (-0,9%) Centrosinistra 25,1% (+1,2%) M5S 15,7% (-0,2%) Terzo Polo 7,3% (-0,3%) Italexit 2,1% (=) Altri 4,0% (+0,2%) NB: le variazioni tra ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Sono dieci i punti di distacco tra FdI (primo partito) e Pd (ancora in crescita). Ladi questa settimana segnala anche una flessione di Lega e Forza Italia: complessivamente, il centrodestra perde quasi un punto, anche se resta di gran lunga la coalizione più forte con oltre 20 punti di vantaggio sul centrosinistra (PD e alleati). Ecco i dati:LISTE FDI 29,7% (+0,4%) PD 19,7% (+0,9%) M5S 15,7% (-0,2%) Lega 8,5% (-0,7%) Terzo Polo 7,3% (-0,3%) Forza Italia 6,6% (-0,4%) Verdi/Sinistra 3,2% (+0,4%) +Europa 2,1% (-0,2%) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,8% (+0,4%) Noi Moderati 1,0% (-0,2%)COALIZIONI Centrodestra 45,8% (-0,9%) Centrosinistra 25,1% (+1,2%) M5S 15,7% (-0,2%) Terzo Polo 7,3% (-0,3%) Italexit 2,1% (=) Altri 4,0% (+0,2%) NB: le variazioni tra ...

