Superman: Legacy, James Gunn smentisce le indiscrezioni riguardanti il casting del film (Di giovedì 23 marzo 2023) Nelle ultime ore sono apparse online delle indiscrezioni riguardanti il casting di Superman: Legacy e James Gunn è intervenuto per smentire le notizie. James Gunn è tornato a parlare di Superman: Legacy, dopo l'annuncio che ne sarà anche il regista, per smentire delle notizie apparse online riguardanti il casting. Il filmmaker è dovuto nuovamente intervenire su Twitter per porre fine alla diffusione di false informazioni riguardanti la ricerca dei protagonisti del nuovo film tratto dai fumetti della DC. Online si era diffusa la notizia che il casting per trovare i protagonisti di ...

