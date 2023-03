Superbonus, ok alla detrazione in 10 anni per chi ha rinunciato allo sconto in fattura. Le banche tornano a comprare i crediti (Di giovedì 23 marzo 2023) La prima a partire sarebbe stata Bpm. Ma tutte le altre big sono pronte a seguire a stretto giro. Le banche stanno ritornando a comprare i crediti del Superbonus in modo da ?scongelare? i... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 marzo 2023) La prima a partire sarebbe stata Bpm. Ma tutte le altre big sono pronte a seguire a stretto giro. Lestanno ritornando adelin modo da ?scongelare? i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuovo stop in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del super… - localteamtv : Roma, Conte contro i cori alla premier Meloni e al governo del corteo degli esodati del superbonus: 'Sono qui per r… - GianniGirotto : ESODATI #SUPERBONUS 110 Alla mattina il corteo, di cui avevo già postato la locandina e che vedrà presente in massa… - ilmessaggeroit : Superbonus, ok alla detrazione in 10 anni per chi ha rinunciato allo sconto in fattura. Le banche tornano a comprar… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo stop in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus.… -