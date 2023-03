Superbonus, Giorgetti: nei prossimi giorni soluzione per esodati (Di giovedì 23 marzo 2023) "Io ritengo ragionevole, al di là della prudenza che mi contraddistingue, anche grazie al lavoro dietro le quinte fatto dal governo, che nei prossimi giorni possano arrivare notizie positive per tutti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) "Io ritengo ragionevole, al di là della prudenza che mi contraddistingue, anche grazie al lavoro dietro le quinte fatto dal governo, che neipossano arrivare notizie positive per tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giancarlo #Giorgetti: 'La stagione del Superbonus 110% non tornerà più: ha generato 120 miliardi di debito che lo S… - repubblica : Bollette, Giorgetti conferma: per il prossimo inverno un bonus riscaldamento. Superbonus: 'Troveremo soluzione per… - ilfoglio_it : Giorgetti in Senato: 'Non neghiamo che il Superbonus abbia contribuito alla ripresa economica ma ha generato 120 mi… - rep_economia : Bollette, Giorgetti conferma: per il prossimo inverno un bonus riscaldamento. Superbonus: 'Troveremo soluzione per… - ilfoglio_it : Il ministro dell'Economia Giorgetti risponde in Senato all'interrogazione del Pd sul Superbonus. Importanti anche l… -