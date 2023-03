Sulle spiagge della Puglia trovati rifiuti “misteriosi”: l’ipotesi è che provengano dalle portaerei Usa – Video (Di giovedì 23 marzo 2023) Lungo le spiagge della Puglia sono state trovate decine di oggetti di plastica, tutti uguali, di forma cilindrica. A raccoglierli, e a scoprire di cosa si tratta, è stato il gruppo che su Instagram cura la pagina Archeoplastica, che si occupa di sensibilizzare le persone sull’inquinamento del mare. In sostanza, gli oggetti “misteriosi” non sono altro che saliere di provenienza statunitense. l’ipotesi avanzata è che siano state buttate in mare dal personale delle portaerei Usa. “Le famose saliere che troviamo ogni tanto. Potevano anche contenere del pepe – scrivono da Archeoplastica – Avendo scadenze diverse non sono legate ad un unico evento di dispersione in mare. Del resto è più di un anno che ne troviamo qualcuna a ogni mareggiata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Lungo lesono state trovate decine di oggetti di plastica, tutti uguali, di forma cilindrica. A raccoglierli, e a scoprire di cosa si tratta, è stato il gruppo che su Instagram cura la pagina Archeoplastica, che si occupa di sensibilizzare le persone sull’inquinamento del mare. In sostanza, gli oggetti “” non sono altro che saliere di provenienza statunitense.avanzata è che siano state buttate in mare dal personale delleUsa. “Le famose saliere che troviamo ogni tanto. Potevano anche contenere del pepe – scrivono da Archeoplastica – Avendo scadenze diverse non sono legate ad un unico evento di dispersione in mare. Del resto è più di un anno che ne troviamo qualcuna a ogni mareggiata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Sulle spiagge della Puglia trovati rifiuti “misteriosi”: l’ipotesi è che provengano dalle portaerei Usa – Video - treos9 : RT @medbinahmed: @boni_castellane Chi non ha capito che un vaccino che fa il giro d'italia nel furgone del gelato d'inverno, poi viene in(o… - tananailyricbot : e l'odore che hai mi ricorda le case d’estate. e le canzoni stonate, cantate sulle spiagge deserte la notte con te. - volersi male - MauroCapozza : RT @LaPrimaManina: Che nostalgia degli agenti che multavano le donne in bikini sulle spiagge italiane! Perché non fare un bel decreto polv… - _CamillaGreco : RT @xbrsmile: anche noi vogliamo sapere perché ciro era sulle scale forse veramente le puliva però prossima volta dico io chiamate qualcun… -